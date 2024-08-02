Правоохоронці разом з СБУ затримали диверсійну групу, яка намагалась знищити 4 релейні шафи за завданням спецслужб Росії. Затримані – мешканці Одеської та Чернігівської областей.

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Що відомо про затриманих на Чернігівщині

Фігуранти шукали "легких грошей" в телеграм-каналах, де згодом були завербовані російською спецслужбою,

– розповіли в СБУ.

У Офісі генпрокурора розповіли, що чоловіки у липні 2024 року, використовуючи заздалегідь підготовлену запальну суміш, підпали релейні шафи.

Служба безпеки України затримала диверсантів "по гарячих слідах" та з'ясувала, що затримані:

спочатку розвідували локації залізничного енергообладнання;

потім фотографували їх для "погодження" цілей з окупантами;

після команди від куратора з Росії – підпалювали обладнання за допомогою легкозаймистої суміші;

коли об'єкт спалахував – знімали на відео, зафіксувавши дату, час та місця вчинення диверсій.

Через підпали релейних шаф та сигнальних установок окупанти сподівалися зірвати перевезення особового складу, техніки та боєприпасів Сил оборони на передову,

– з'ясувала Служба безпеки.

В Офісі генпрокурора уточнили, що чоловіки обрали для диверсій релейні шафи на перегоні залізничних станцій у місті Бобровиця Ніжинського району Чернігівської області.

Затримані вже перебувають під вартою.

СБУ та поліція викрила чоловіків, які працювали на Росію / Фото СБУ та Офісу генпрокурора

Затриманим загрожує довічне

У Офісі генпрокурора уточнили, що чоловікам вже повідомили про підозру в організації диверсії – вчиненні підпалів залізничних об'єктів, в умовах воєнного стану.

Якщо провину за цими статтями доведуть, то їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.