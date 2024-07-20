Також пошкоджено будівлі та рухомий склад. Окрім того, внаслідок ворожої атаки, була ушкоджена контактна мережа на виїзді з Харкова.

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Що відомо про удар по залізниці на Харківщині

В Укрзалізниці повідомили, що уночі Росія атакувала залізницю Харківщини. Внаслідок ворожої атаки 4 співробітники компанії отримали поранення. На щастя, вони виявилися незначними. Також ушкоджені будівлі та рухомий склад.

Окрім того, через наслідки ударів, була ушкоджена контактна мережа на виїзді з самого Харкова й поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Вночі рух поновили, поїзди прямують до столиці,

– мовиться в повідомленні компанії.