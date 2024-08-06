Найбільше ФСБ цікавили службові автомобілі, які були задіяні на фронті, а зараз проходять техобслуговування в обласному центрі. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми.

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Підпали авто у Вінниці

Для виконання ворожого завдання російська спецслужба "відрядила" в Україну свого агента із сусідньої країни. За гроші від ФСБ іноземець погодився підпалювати транспортні засоби українських захисників на території Вінниці,

– розповіли в СБУ.

Прибувши до міста, чоловік оселився у свого вінницького знайомого, після чого самостійно відправився на пошуки військових авто. Аби їх знайти фігурант вночі прибув на СТО, на території якої знаходився позашляховик ЗСУ. Там він сфотографував потенційну ціль, щоб "погодити" її зі своїм російським куратором.

Потім за інструкцією ФСБ іноземець придбав дві каністри з бензином та у визначений час підпалив військовий автомобіль. Щоб отримати додаткову "оплату" від окупантів, фігурант знімав підпал на камеру власного телефону.

Це відео спецслужба Росії планувала використати у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій, спрямованих на розхитування внутрішньої обстановки в прикордонному регіоні,

– пишуть у СБУ.

Після вчинення злочину російський агент мав продовжити серію підпалів на території обласного центру. Його затримали "на гарячому" та вилучили саморобну запалювальну суміш, мобільні телефони та банківські картки із доказами співпраці з агресором.