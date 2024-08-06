Про це йдеться у повідомленні пресслужби спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону від 6 серпня. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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У Житомирській області затримали командира військової частини

Згідно з оприлюдненою інформацією, слідству вдалося з'ясувати, що підозрюваний залучив підлеглих йому військовослужбовців до проведення робіт з будівництва власного приватного будинку та магазину.

Водночас він спричинив матеріальну шкоду державі у вигляді безпідставного нарахування вказаним військовослужбовцям грошового забезпечення та додаткових виплат на суму понад 378 тисяч гривень.

Наразі командира затримали та повідомили йому про підозру за фактом перевищення влади та службових повноважень. Станом на зараз також вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

На Житомирщині затримали командира, якому військові будували приватний будинок і магазин / Фото прокуратури

До слова, нещодавно стало відомо, що харківський співробітник ТЦК вимагав хабар у 1,5 тисячі доларів і постійну знижку в ресторані, погрожуючи мобілізувати його працівників і відвідувачів. Правоохоронці затримали підозрюваного "на гарячому"