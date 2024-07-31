Правоохоронці затримали підозрюваного "на гарячому" під час отримання частини неправомірної вигоди у вигляді знижкової карти в обмін на фіктивні документи.

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Співробітник ТЦК вимагав 1500 доларів хабаря

Працівнику ТЦК вже повідомили про підозру за фактом вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди.

Як встановлено слідством, на початку червня цього року підозрюваний вимагав для себе неправомірну вигоду від керівників харківського бару-ресторану. За 1500 доларів США та персональну картку з постійною знижкою на послуги він обіцяв не перешкоджати роботі закладу та не здійснювати мобілізаційних заходів стосовно його працівників та відвідувачів,

– розповіли в ТЦК.

Чоловік також пообіцяв забезпечити персонал ресторану фіктивними документами, які б "гарантували" їм відстрочку від мобілізації.

Підозрюваному вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою, його також усунули від виконання службових обов'язків.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.