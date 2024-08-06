Об этом говорится в сообщении пресс-службы специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона от 6 августа. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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В Житомирской области задержали командира воинской части

Согласно обнародованной информации, следствию удалось выяснить, что подозреваемый привлек подчиненных ему военнослужащих к проведению работ по строительству собственного частного дома и магазина.

В то же время он нанес материальный ущерб государству в виде безосновательного начисления указанным военнослужащим денежного обеспечения и дополнительных выплат на сумму более 378 тысяч гривен.

Сейчас командира задержали и сообщили ему о подозрении по факту превышения власти и служебных полномочий. По состоянию на сейчас также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Житомирской области задержали командира, которому военные строили частный дом и магазин / Фото прокуратуры

К слову, недавно стало известно, что харьковский сотрудник ТЦК требовал взятку в размере 1,5 тысячи долларов и постоянную скидку в ресторане, угрожая мобилизовать его работников и посетителей. Правоохранители задержали подозреваемого "на горячем".