Чтобы заставить военнообязанных платить, подозреваемые даже прибегали к угрозам, избиения и похищения. В месяц "зарабатывали" от 100 до 150 тысяч долларов.
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Работники ТЦК организовали коррупционную схему
В полиции сообщили, что 5 подозреваемых четко распределили между собой роли, наладив коррупционные схемы избежания мобилизации.
Чтобы заставить военнообязанных платить, прибегали даже к угрозам, избиения и похищения людей,
– отметили правоохранители.
В ходе следствия собрали новые доказательства их противоправной деятельности, совершенные в составе организованной преступной группы. Коррупционную схему организовал руководитель местного ТЦК. Он привлек еще 4 человека. Трое из них – работники центра комплектования, еще один – бывший военнослужащий.
Члены ОПГ требовали и получали взятки за решение вопросов с целью избежания мобилизации военнообязанными. Например, непрохождение ВВК, обновление данных, получение отсрочки от прохождения службы.
В месяц "заработки" составляли от 100 до 150 тысяч долларов. Полученные деньги организатор и помощники делили между собой: размер "зарплаты" зависел от выполненных заданий.
Кстати, в полиции напомнили, что руководителю коррупционной схемы объявили о подозрении во время совещания с руководителями ТЦК и СП, которая проходила в Тернопольской ОВА.
Новые детали дела
Сначала, 24 июля, после объявления подозрения суд избрал фигурантам меры пресечения с правом внесения залога в 242 тысячи гривен. Они воспользовались этой возможностью. Впрочем, в ходе досудебного расследования правоохранители установили новые детали в этом деле.
По словам заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области, пока известно о 6 людях, которые, согласно закону, не подлежали мобилизации. Однако, подозреваемые им также угрожали и запугивали, требуя деньги.
Полиция обращается к гражданам, кто пострадал от этих лиц, обращайтесь в ГУНП или в территориальные подразделения полиции по месту жительства, чтобы мы могли установить объективное количество пострадавших. Я уверен, что их будет гораздо больше,
– заявил Андрей Ткачик.
Работники ТЦК организовали коррупционную схему / Фото полиции
Похищали и избивали людей
Среди пострадавших – житель Чертковского района. Мужчина не подлежал призыву на военную службу по мобилизации, ведь является отцом 4 детей, трое из которых несовершеннолетние. Рассказал, что ночью в его дом ворвались люди в форме, начали наносить удары ногами по телу. После вытащили из помещения и вывезли в неизвестном направлении.
Я спорил и говорил, что права меня забирать они не имеют, потому что у меня четверо детей. Опять начали бить, копали ногами. На следующий день меня отвезли на автобусную остановку. Выяснилось, что за меня заплатили выкуп. Деньги собрали родственники и заплатили за меня 30 тысяч гривен,
– рассказал пострадавший.
В полиции сообщили, что после поездки с работниками ТЦК у мужчины диагностировали переломы ребер и другие телесные повреждения.
В областном ТЦК заверили, что всячески будут способствовать и помогать правоохранителям разоблачать работников, которые дискредитируют звание военных.
Организатору и 4 сообщникам следователи полиции объявили подозрения по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями:
- "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды",
- "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в крупном размере",
- "Незаконное лишение свободы человека, что сопровождалось причинением ему физических страданий, совершенное из корыстных побуждений организованной группой",
- "Умышленное средней тяжести телесное повреждение".
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следователи обратились с ходатайством о содержании под стражей без права внесения залога.