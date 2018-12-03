Обыски в храмах Московского патриархата: как отреагировали прихожане

В понедельник, 3 декабря, полиция провела 8 обысков на территории нескольких епархий в Житомирской области. Это обыски как в церквях, так и в других помещениях, принадлежащих епархии, а также в квартирах, где проживают священники.

Об этом в прямом эфире рассказал корреспондент 24 канала.

Читайте также: СБУ обыскивает жилище предстоятеля Киево-Печерской лавры

В частности, обыск был проведен в квартире священника Крестовоздвиженского храма Житомира. Там искали доказательства того, что он причастен или может быть причастным к изготовлению литературы, в частности открыток, которые разжигали межконфессиональную рознь, а также открыто призывали граждан против Томоса. Известно, что у него изъяли около 10 флешек.



Обыски в доме предстоятеля УПЦ МП



У священника УПЦ МП изъяли около 10 флешек

Что касается прихожан, то здесь мнения разделились у людей, посещающих церкви Московского и Киевского патриархатов. Прихожане Киевского патриархата обыски поддержали, так как люди утверждают, что церковь МП является своеобразной "пятой колонной", в частности в Житомире.

Прихожане, которые остаются верными Московскому патриархату, считают такие действия правоохранительных органов неправильными и государство никоим образом не должно вмешиваться в деятельность их церкви.