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      Обыски в храмах Московского патриархата: как отреагировали прихожане

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      В понедельник, 3 декабря, полиция провела 8 обысков на территории нескольких епархий в Житомирской области. Это обыски как в церквях, так и в других помещениях, принадлежащих епархии, а также в квартирах, где проживают священники.

      Об этом в прямом эфире рассказал корреспондент 24 канала.

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      В частности, обыск был проведен в квартире священника Крестовоздвиженского храма Житомира. Там искали доказательства того, что он причастен или может быть причастным к изготовлению литературы, в частности открыток, которые разжигали межконфессиональную рознь, а также открыто призывали граждан против Томоса. Известно, что у него изъяли около 10 флешек.

      УПЦ МП
      Обыски в доме предстоятеля УПЦ МП

      обушуки УПЦ МП
      У священника УПЦ МП изъяли около 10 флешек

      Что касается прихожан, то здесь мнения разделились у людей, посещающих церкви Московского и Киевского патриархатов. Прихожане Киевского патриархата обыски поддержали, так как люди утверждают, что церковь МП является своеобразной "пятой колонной", в частности в Житомире.

      Прихожане, которые остаются верными Московскому патриархату, считают такие действия правоохранительных органов неправильными и государство никоим образом не должно вмешиваться в деятельность их церкви.

      Теги: Новости Украины СБУ Новости России Полиция Религия УПЦ МП Расследования Новости Житомира Томос
      Источник: 24 канал
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