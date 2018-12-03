Обшуки у храмах Московського патріархату: як відреагували прихожани

У понеділок, 3 грудня, поліція провела 8 обшуків на території кількох єпархій у Житомирській області. Це обшуки як в церквах, так і в інших приміщеннях, які належать єпархії, а також відповідно у квартирах, де проживають священики.

Про це у прямому ефірі розповів кореспондент 24 каналу.

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Зокрема обшук був проведений у квартирі священика Хрестовоздвиженського храму Житомира. Там шукали докази того, що він є причетний або може бути причетним до виготовлення літератури, зокрема листівок, які розпалювали міжконфесійну ворожнечу, а також відкрито закликали громадян проти Томосу. Відомо, що вилучили в нього близько 10 флешок.



Обшуки в будинку предстоятеля УПЦ МП



У священика УПЦ МП вилучили близько 10 флешок

Щодо прихожан, то тут думки розділились у людей, які відвідують церкви Московського та Київського патріархатів. Прихожани Київського патріархату обшуки підтримали, адже люди стверджують, що церква МП є своєрідною "п'ятою колоною", зокрема у Житомирі.

Прихожани, які залишаються вірними Московському патріархату, вважають такі дії правоохоронних органів неправильними і держава немає жодним чином втручатися у діяльність їхньої церкви.