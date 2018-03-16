Обыски в "Новой почте": в ГПУ сделали заявление

В складских и офисных помещениях "Новой почты" в четырех городах Украины проходят обыски. Проводит их генеральная прокуратура Украины в рамках уголовного производства.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Она отметила, что "проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре".

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"Все следственные действия происходят следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона", – заверила Лариса Сарган.

Однако она заявила, что предоставить детали уголовного производства смогут лишь после того, как получат информацию от следователя. Пока в ГПУ подтвердили информацию об обысках. Поэтому о причинах обысков пока ничего не известно.