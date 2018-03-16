Обшуки у "Новій пошті": в ГПУ зробили заяву

На складських та офісних приміщень "Нової пошти" у чотирьох містах України відбуваються обшуки. Проводять їх генеральна прокуратура України в рамках кримінального провадження.

Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган. Вона зазначила, що "проводиться близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" в Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі".

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"Усі слідчі дії відбуваються слідчими без залучення спецпідрозділів, в рамках закону", – запевнила Лариса Сарган.

Однак вона заявила, що надати деталі кримінального провадження зможуть лише після того, як отримають інформацію від слідчого. Поки в ГПУ підтвердили інформацію про обшуки. Тож про причини обшуків наразі нічого не відомо.