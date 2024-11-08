Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны (ISW). Так, говорится в основном о боях, которые происходили 6 и 7 ноября.

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Что происходит в Курской области

По информации ISW, 7 ноября продолжались бои в основном украинском выступлении в Курской области к юго-востоку от Кореневого в районе Новоивановки и Дарино и к югу от Суджи в районе Плехова. Впрочем, существенно линия фронта не изменилась.

Российские так называемые "военкоры" называют линию фронта в Курской области как "бездействующую". В то же время командир одной из бригад ВСУ заявил, что на Курщине российские военные имеют гораздо меньше бронетехники и артиллерии, чем где-либо на линии фронта, особенно – в Донецкой области.



Боевые действия в Курской области / Инфографика ISW

Россия продолжает наступать на Харьковщине

Цель России на Харьковщине, как отмечают аналитики, остается неизменной и Кремль хочет отбросить украинские силы от границы с Белгородской областью, а также подойти на такое расстояние, чтобы можно было наносить удары по Харькову из артиллерии. Поэтому, 6 и 7 ноября враг продолжал вести наступательные операции вблизи Волчанска и Старицы, впрочем, продвижений не было.

В то же время в ISW напомнили, что ВСУ в октябре вернули под свой контроль около 400 гектаров украинской территории. Более того, Силы обороны вернули несколько важных лесополос на севере Харьковской области.



Боевые действия в Харьковской области / Инфографика ISW

Атаки россиян с Луганщины

Что касается Луганской области, то враг не отказался от планов захватить остальные территории и продвинуться в Харьковскую и Донецкую области. Так, 7 ноября российские захватчики продолжили наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная, однако продвижений не имели. В общем, враг в течение 6 – 7 ноября пытался штурмовать в районе 14 населенных пунктов.

К слову, аналитики добавили, что под Тернами сейчас действуют подразделения российской 144-й мотострелковой дивизии (20-я общевойсковая армия, Московский военный округ)



Где атакует Россия на Луганщине / Инфографика ISW

Тяжелые бои и продвижение врага в Донецкой области

Аналитики ISW сообщили, что российские войска во время наступательных операций 7 ноября продвинулись на восток от Северска. В частности, это подтверждают новые спутниковые снимки, на которых зафиксировали продвижение противника к югу от Верхнекаменского. Кроме того, российские источники утверждали о продвижении на северо-запад от Золотаревки и захватили еще 800 метров на северных окраинах Ивано-Дарьевки. Сейчас на северском направлении действуют разведывательные подразделения 123-й отдельной мотострелковой бригады (3-я общевойсковая армия, бывший 2-й корпус армии "ЛНР" и артиллерия 2-й гвардейской артиллерийской бригады).



Где атакует враг в Донецкой области / Инфографика ISW

Пытались наступать россияне и в районе Часового Яра, но успеха на этом участке фронта они не имели. Хотя российские "военкоры" утверждали о продвижении на 1,5 километра в парковой зоне к юго-востоку от города, однако ISW не заметил визуальных доказательств, подтверждающих это утверждение.



Атаки возле Часового Яра / Инфографика ISW

На Краматорском направлении российские войска перебросили около 47 500 – 48 000 человек, до 212 танков и 834 единицы бронетехники. Но аналитики пока не спешат с выводами относительно этой активности врага.

На Торецком направлении оккупанты продолжали наступательные действия, однако 7 ноября успеха не имели. Российские "военкоры" жаловались, что штурмы возле Торецка замедлились из-за плохой погоды.



Бои возле Торецка / Инфографика ISW

Впрочем, у врага есть продвижение на юг от Покровска. Геолокационные кадры от 7 ноября показывают, что, вероятно, Россия захватила Новоалексеевку. Пропагандисты также заявляли, что якобы продвинулись на юго-восток от Лисовки и на запад от Григорьевки, что в районе Селидово, но аналитики ISW не нашли визуальных доказательств этих утверждений.



Что происходит под Покровском / Инфографика ISW

Российские войска недавно продвинулись на север и северо-восток от Курахово. На фоне продолжения наступательных операций 7 ноября враг имел успех у Новоселидовки и Ильинки. Российские "военкоры" также заявляли, что якобы продвинулись у Новодмитровки и Кременной Балки, но ISW не наблюдает подтверждения этих утверждений на спутниковых снимках.

Что касается участка фронта на Угледарском направлении, то здесь враг не имел продвижений по состоянию на 7 ноября. Последние успехи российские захватчики имели 31 октября, когда продвинулись у Водяного. С тех пор линия фронта не менялась, хотя российские пропагандисты делали вбросы о продвижении.



Бои в Донецкой области / Инфографика ISW

На Юге – ситуация без существенных изменений

Аналитики отметили, что во время локальных наземных атак россияне имели незначительное продвижение в Запорожской области. Так, враг не оставляет атак у Нестерянки и Новоандреевки, что вблизи Работино.



Атаки в Запорожской области / Инфографика ISW

Также противник продолжает проводить наземные атаки на днепровском направлении, однако продвижений также не было.



Бои на Херсонщине / Инфографика ISW

Как резюмируют аналитики, в целом враг имел существенные продвижения на 3 участках фронта – у Покровска, Курахово и Северска.