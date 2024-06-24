О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 17 по 23 июня, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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18 июня 3-я отдельная штурмовая бригада сообщила, что в их зоне ответственности на западе Луганщины и юго-востоке Харьковщины россияне нарастили количество техники и живой силы для проведения нового наступления. Целью врага называют выход на административные границы Луганской области и дальнейшее наступление на поселок Боровая Харьковской области.

Речь идет о группировке численностью 10 000 человек, в частности враг использует для усиления своих подразделений частные военные компании. Россияне привлекли на это направление 236-ю артиллерийскую бригаду и 11 полков – 7 мотострелковых, 2 танковых и 2 артиллерийских.

Украинская разведка и ОСГВ "Хортица" уже заявили, что планы врага на этом направлении удалось сорвать, однако там усилились вражеские атаки и штурмы, поэтому подразделения, которые находятся там, просят поддержки.

Стоит отметить, что еще в июле 2022 года россияне заявили о якобы полном захвате Луганской области, однако сейчас под контролем Украины находятся такие населенные пункты, как Белогоровка, Невское, Новолюбовка, Макеевка, Грековка, Новоегоровка, Надежда, Мясожаровка, Твердохлебово и Стельмаховка.

Боровское направление
Линия соприкосновения на Боровском направлении / Карта DeepStateMAP

Ситуация в течение последних нескольких недель указывает на то, что россияне пытаются проводить штурмовые действия на разных направлениях для поисков тех, где в будущем можно планировать новые наступательные действия. Если на прошлой неделе россияне активизировались в направлении Северска, то на этой неделе – в районе Торецка.

К сожалению, в ходе штурмовых действий врагу удалось оккупировать село Шумы и зайти на окраины села Северное.

Торецкое направление
Торецкое направлениеКак изменилась ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Особенно сложной является ситуация на Покровском направлении, где враг продолжает приближение к трассе Покровск – Константиновка. После оккупации абсолютного большинства села Новоалександровки, трассу и линию фронта разделяют только западные окраины и село Воздвиженка, на которые сейчас россияне сосредотачивают свои атаки, чтобы выйти на трассу между селами Малиновка и Новая Полтавка. По состоянию на конец прошлой недели, расстояние от линии соприкосновения до трассы составляет около 6,5 километра.

Кроме этого, россияне пытаются атаковать и в других районах. Например, на прошлой неделе врагу удалось продвинуться в районе Архангельского и Александрополя, однако возле последнего закрепиться не смог и Силы обороны выбили оккупантов с этих позиций.

Также враг ведет штурмовые действия в направлениях или районах сел Лозоватское, Сокол, Новопокровское, Уманское и Карловка.

Покровское направлениеПокровское направлениеСитуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Стоит отметить, что выход россиян к трассе не будет означать срыв логистики для Сил Обороны, поскольку длительное время участок трассы с Малиновки до Новой Полтавки находится в считанных километрах и враг может атаковать ее. То есть альтернативу этому пути найти пришлось раньше. Однако россияне могут дальше по трассе продвигаться или до Покровска, или до Константиновки.

На Кураховском направлении основным местом боестолкновения остается город Красногоровка, однако в течение прошлой недели никаких продвижений оккупантов там не было зафиксировано. Однако оккупационные войска смогли продвинуться в направлении села Константиновка.

В то же время россияне активизировались также и на Угледарском направлении и в течение прошлой недели атаковали в направлении Владимировка – Водяное и смогли продвинуться. Вероятно, активизацию россиян здесь можно связывать с теми же причинами, что и на Торецком направлении.

Донецкая область
Донецкая областьКураховское и Угледарское направления в Донецкой области / Карта DeepStateMAP

Еще одним направлением, которое на прошлой неделе претерпело изменения стало Ореховское – там оккупанты продолжают давить на Работинский выступ, чтобы полностью ликвидировать его. Вследствие этого серая зона в районе села расширилась. Стоит отметить, что сейчас именно Работино – в серой зоне.

Роботино
Роботино
Ситуация в районе Работино / Карта DeepStateMAP

Относительно других направлений, о которых в сегодняшнем обзоре мы еще не рассказали.

  • Харьковское. Бои продолжаются в Волчанске и в Липцах. В Волчанске растет количество случаев сдачи в плен со стороны врага.
  • Купянское. Враг продолжает атаки в направлении Берестового и Степной Новоселовки.
  • Лиманское. Основные столкновения происходят в районе села Терны.
  • Северское. Оккупанты атакуют в направлении Выемки и Раздоловки.
  • Краматорское. Продолжаются тяжелые бои за Часов Яр. Силы обороны не допустили никаких продвижений ни в городе, ни на его окраинах.
  • Времевское. Враг пытается полностью оккупировать Старомайорское.
  • Приднепровское. ВСУ продолжают держать плацдарм в Крынках, а оккупанты не оставляют попыток выбить морпехов оттуда.

Наша армия ежедневно нуждается в поддержке в различных видах и проявлениях. И это нельзя игнорировать, ведь равнодушие приближает линию фронта к вашему дому.