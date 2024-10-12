Отчет американских аналитиков охватывает в основном 11 октября 2024 года. Как пишет ISW, российские войска продолжали наступать на многих участках, но далеко не везде имели подтвержденные продвижения.

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Украинские операции в России

Российские войска активизировали свои усилия по вытеснению украинских сил из Курской области. Это произошло примерно вечером 10 октября, они продвинулись вглубь главного украинского выступления в Курской области, одновременно ликвидировав почти полностью меньший украинский выступ в Глушковском районе.

Украинские силы, как свидетельствуют спутниковые снимки 11 октября, в ночь на 10 октября нанесли значительные повреждения российскому военному хранилищу вблизи Октябрьского в Краснодарском крае.

Восток Украины

Российские войска продолжали наступательные операции вблизи Волчанска, Старицы и Тихого, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Россияне продолжили наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная, но не подтвердили территориальных достижений. Такая же ситуация возле Северска в районе Верхнекаменского. Так же и у Часового Яра и рядом в районе Калиновки и Орехово-Васильевки.

Какая сейчас ситуация на фронте / Смотрите карты ISW

11 октября российские войска продолжили наступательные действия в направлении Торецка, и украинские официальные лица признали, что оккупанты захватили примерно половину города.

Украинские и российские силы недавно продвигались на юго-восток от Покровска. Геолокационные кадры показывают, как украинские силы очищают позиции россиян в лесистой местности к северу от Новогродовки. А российские войска продвинулись к бетонному заводу к востоку от Селидово.

Также они продвинулись на восток от Курахово. Но к юго-западу от Донецка россияне не достигли никаких подтвержденных успехов. Атаки были в районе границы Донецкой и Запорожской области к юго-западу от Великой Новоселки вблизи Ровнополя, Новодаровки, Левадного и Ольговского.

Юг Украины

Российские войска 11 октября продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области, в частности вблизи Роботино и к северо-востоку от Роботино возле Малой Токмачки, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. На Херсонском направлении линия фронта не изменилась.