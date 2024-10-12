Звіт американських аналітиків охоплює здебільшого 11 жовтня 2024 року. Як пише ISW, російській війська продовжували наступати на багатьох ділянках, але далеко не всюди мали підтверджені просування.

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Українські операції в Росії

Російські війська активізували свої зусилля з витіснення українських сил з Курської області. Це сталося приблизно ввечері 10 жовтня, вони просунулися вглиб головного українського виступу в Курській області, одночасно ліквідувавши майже повністю менший український виступ у Глушківському районі.

Українські сили, як свідчать супутникові знімки 11 жовтня, в ніч на 10 жовтня завдали значних пошкоджень російському військовому сховищу поблизу Октябрського у Краснодарському краї.

Схід України

Російські війська продовжували наступальні операції поблизу Вовчанська, Стариці та Тихого, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Росіяни продовжили наступ на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, але не підтвердили територіальних здобутків. Така ж ситуація біля Сіверська в районі Верхньокам'янського. Так само і біля Часового Яру та поруч в районі Калинівки та Оріхово-Василівки.

Яка зараз ситуація на фронті / Дивіться карти ISW

11 жовтня російські війська продовжили наступальні дії у напрямку Торецька, і українські офіційні особи визнали, що окупанти захопили приблизно половину міста.

Українські та російські сили нещодавно просувалися на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри показують, як українські сили очищають позиції росіян в лісистій місцевості на північ від Новогродівки. А російські війська просунулися до бетонного заводу на схід від Селидового.

Також вони просунулися на схід від Курахового. Але на південний захід від Донецька росіяни не досягли жодних підтверджених успіхів. Атаки були в районі межі Донецької та Запорізької області на південний захід від Великої Новосілки поблизу Рівнополя, Новодарівки, Левадного та Ольгівського.

Південь України

Російські війська 11 жовтня продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області, зокрема поблизу Роботиного та на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки, але не зробили жодного підтвердженого просування. На Херсонському напрямку лінія фронту не змінилася.