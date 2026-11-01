Силы обороны продвинулись вблизи важного города на Востоке: обзор ситуации на фронте от ISW

Об этом говорится в новом аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

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Какие изменения на фронте?

Сумское направление

Российское командование продолжает стремиться создать защитную буферную зону вдоль границы в Сумской области. Один из источников, освещающий деятельность российской группировки войск "Север", 31 октября заявил, что украинские военные вошли в Юнаковку к северу от Сум. Также там утверждали, что российские войска несут значительные потери из-за превосходства ВСУ в применении беспилотников.

Харьковское направление

К северу от Харькова российские войска продвинулись вблизи Грановки, расположенной вдоль международной границы. Это подтвердил 31 октября спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, оккупанты сосредоточены преимущественно на расширении зоны продвижения с флангов, а не на дальнейшем продвижении вглубь Казачьей Лопани, расположенной к югу от Грановки. На Великобурлуцком направлении 31 октября наземных боевых действий не фиксировалось.

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Купянское и Боровское направления

Российские войска продолжали наступательные действия в самом Купянске и вблизи него 30 и 31 октября. Однако ISW не обнаружило подтверждений их продвижения. Российские военные блогеры утверждали, что оккупанты якобы продвинулись к центральной части Малой Шапковки, западной части Мирового и южной части Купянска-Вузлового.

В то же время украинские силы недавно продвинулись к северо-востоку от Боровой. Об этом свидетельствуют геолоцированные кадры, обнародованные 30 октября: на них российские войска обстреливают украинскую позицию к югу от Зеленого Гая.

Боровая, ситуация на фронте / ISW

Лиманское направление

Российские войска продолжали наступать на Лиманском направлении 30 и 31 октября, однако не добились продвижения. Украинские силы контратаковали к юго-востоку от города и на его восточных окраинах.

Российское командование, по оценке ISW, не отказалось от планов окружить украинский "Крепостной пояс" с северо-запада, захватить Лиман и форсировать Северский Донец.

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Славянское направление

К востоку от Славянска российские войска проводили ограниченные наступательные действия, но не продвинулись. Украинские защитники контратаковали к юго-востоку от города.

Российское командование продолжает рассматривать продвижение к Славянску, Краматорску и Дружковке с востока как один из способов захвата украинского "Крепостного пояса".

Константиновское направление

В самой Константиновке российские войска проводили инфильтрационные операции. Об этом свидетельствуют геолоцированные кадры, обнародованные 19 и 30 октября: на них украинские силы наносят удары по позициям оккупантов в северной и северо-западной частях города.

Российские войска также стремятся продвигаться к Константиновке и Дружковке с юга и юго-запада, к востоку от реки Казенный Торце.

Константиновка, ситуация на фронте / ISW

Добропольское направление

На севере Доброполья российские военные недавно проводили инфильтрационные операции. Украинские силы поразили три позиции оккупантов в этой части города, что свидетельствует о том, что на кадрах, геолоцированных 29 октября, они показаны.

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В то же время сержант одной из украинских бригад, действующей на Добропольском направлении, 31 октября сообщил, что россияне продолжают накапливать здесь танки, бронетехнику и другое вооружение.



Доброполье, ситуация на фронте / ISW

Новопавловское и Александровское направления

На Новопавловском направлении 31 октября наземных боевых действий не фиксировалось.

На Александровском направлении российские войска продолжали ограниченные наступательные операции 30 и 31 октября, однако не смогли продвинуться вперед.

Гуляйпольское направление

На Гуляйпольском направлении российские войска продолжали наступательные действия 30 и 31 октября, однако не добились продвижения.

В то же время украинские военные сообщают о росте потерь россиян на этом участке фронта. По данным 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, за последнюю неделю украинские силы убили и ранили около 900 российских военнослужащих. Это самое большое количество недельных потерь оккупантов с августа 2026 года.

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Ореховское направление

К юго-востоку от Орехова российские войска продолжали наступать 30 и 31 октября, но не продвинулись.

В то же время военный обозреватель Константин Машовец 30 октября сообщил, что оккупанты удерживают большую зону проникновения между Червоным Криничным, Чаривным и Белогорьем. ISW пока не может с достаточной уверенностью определить точные границы этой зоны, поэтому не изменяет соответствующие обозначения на своих картах контроля над территориями.