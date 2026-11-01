Сили оборони просунулися біля важливого міста на Сході: огляд фронту від ISW

Про це йдеться в новому аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Які зміни на фронті?

Сумський напрямок

Російське командування продовжує прагнути створити захисну буферну зону вздовж кордону в Сумській області. Одне з джерел, яке висвітлює діяльність російського угруповання військ "Північ", 31 жовтня заявило, що українські військові зайшли до Юнаківки на північ від Сум. Також там стверджували, що російські війська зазнають значних втрат через перевагу ЗСУ в застосуванні безпілотників.

Харківський напрямок

На північ від Харкова російські війська просунулися поблизу Гранівки, що розташована вздовж міжнародного кордону. Це підтвердив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов 31 жовтня.

За його словами, окупанти зосереджені переважно на розширенні зони просування з флангів, а не на подальшому просуванні вглиб Козачої Лопані, розташованої на південь від Гранівки. На Великобурлуцькому напрямку 31 жовтня наземних бойових дій не фіксували.

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Куп'янський та Боровський напрямки

Російські війська продовжували наступальні дії в самому Куп'янську та поблизу нього 30 і 31 жовтня. Однак ISW не виявив підтверджень їхнього просування. Російські військові блогери стверджували, що окупанти нібито просунулися до центральної частини Малої Шапківки, західної частини Мирового та південної частини Куп'янська-Вузлового.

Водночас українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Борової. Про це свідчать геолоковані кадри, оприлюднені 30 жовтня: на них російські війська обстрілюють українську позицію на південь від Зеленого Гаю.

Борова, ситуація на фронті / ISW

Лиманський напрямок

Російські війська продовжували наступати на Лиманському напрямку 30 і 31 жовтня, однак не досягли просування. Українські сили контратакували на південний схід від міста та на його східних околицях.

Російське командування, за оцінкою ISW, не відмовилося від планів оточити український "Фортечний пояс" із північного заходу, захопити Лиман і форсувати Сіверський Донець.

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Слов'янський напрямок

На схід від Слов'янська російські війська проводили обмежені наступальні дії, але не просунулися. Українські захисники контратакували на південний схід від міста.

Російське командування продовжує розглядати просування до Слов'янська, Краматорська та Дружківки зі сходу як один із способів захоплення українського "Фортечного поясу".

Костянтинівський напрямок

У самій Костянтинівці російські війська проводили інфільтраційні операції. Про це свідчать геолоковані кадри, оприлюднені 19 та 30 жовтня: на них українські сили завдають ударів по позиціях окупантів у північній та північно-західній частинах міста.

Російські війська також прагнуть просуватися до Костянтинівки та Дружківки з півдня і південного заходу, на схід від річки Казенного Торця.

Костянтинівка, ситуація на фронті / ISW

Добропільський напрямок

На півночі Добропілля російські військові нещодавно проводили інфільтраційні операції. Українські сили уразили три позиції окупантів у цій частині міста, про що свідчать геолоковані кадри від 29 жовтня.

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Водночас сержант однієї з українських бригад, яка діє на Добропільському напрямку, 31 жовтня повідомив, що росіяни продовжують накопичувати тут танки, бронетехніку та інше озброєння.



Добропілля, ситуація на фронті / ISW

Новопавлівський та Олександрівський напрямки

На Новопавлівському напрямку 31 жовтня наземних бойових дій не фіксували.

На Олександрівському напрямку російські війська продовжували обмежені наступальні операції 30 і 31 жовтня, однак не змогли просунутися вперед.

Гуляйпільський напрямок

На Гуляйпільському напрямку російські війська продовжували наступальні дії 30 і 31 жовтня, проте не досягли просування.

Водночас українські військові повідомляють про зростання втрат росіян на цій ділянці фронту. За даними 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, за останній тиждень українські сили вбили та поранили близько 900 російських військовослужбовців. Це найбільша кількість тижневих втрат окупантів із серпня 2026 року.

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Оріхівський напрямок

На південний схід від Оріхова російські війська продовжували наступати 30 і 31 жовтня, але не просунулися.

Водночас військовий оглядач Костянтин Машовець 30 жовтня повідомив, що окупанти зберігають велику зону проникнення між Червоним Криничним, Чарівним і Білогір'ям. ISW наразі не може з достатньою впевненістю визначити точні межі цієї зони, тому не змінює відповідні позначення на своїх картах контролю територій.