Оценка деятельности Зеленского, виновных в убийстве Гандзюк не наказали – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 18 мая – социологи опросили украинцев относительно деятельности Зеленского. По результатам опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, треть населения оценили направление движения страны как правильный, а половина – нет. СБУ уже завершила досудебное расследование дела Гандзюк. Если доказательств окажется мало – виновных так и не накажут.

У випуску "Гуднайт Юкрейн" на 24 каналі: На зустрічі з кримськими татарами президент погодив кандидатуру Еміне Джапарової на посаду першого заступника міністра закордонних справ. Верховна Рада має почати працювати за планом. Кожен 2 пленарний тиждень – голосування за закони.