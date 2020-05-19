Оценка деятельности Зеленского, виновных в убийстве Гандзюк не наказали – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 18 мая – социологи опросили украинцев относительно деятельности Зеленского. По результатам опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, треть населения оценили направление движения страны как правильный, а половина – нет. СБУ уже завершила досудебное расследование дела Гандзюк. Если доказательств окажется мало – виновных так и не накажут.
У випуску "Гуднайт Юкрейн" на 24 каналі:
На зустрічі з кримськими татарами президент погодив кандидатуру Еміне Джапарової на посаду першого заступника міністра закордонних справ.
Верховна Рада має почати працювати за планом. Кожен 2 пленарний тиждень – голосування за закони.
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