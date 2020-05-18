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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 КРИМСЬКІ ТАТАРИ

Оцінка діяльності Зеленського, винних у вбивстві Гандзюк досі не покарали – Гуд найт Юкрейн

Гуд найт Юкрейн -

У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 18 травня – соціологи опитали українців щодо діяльності Зеленського. За результатами опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг, третина населення оцінили напрям руху країни як правильний, а половина – ні. СБУ вже завершила досудове розслідування справи Гандзюк. Якщо доказів виявиться мало – винних так і не покарають.

У випуску "Гуднайт Юкрейн" на 24 каналі:

На зустрічі з кримськими татарами президент погодив кандидатуру Еміне Джапарової на посаду першого заступника міністра закордонних справ.

Верховна Рада має почати працювати за планом. Кожен 2 пленарний тиждень – голосування за закони.

Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
Теги: Справа Катерини Гандзюк Володимир Зеленський Гуд найт Юкрейн Новини політики
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