Оцінка діяльності Зеленського, винних у вбивстві Гандзюк досі не покарали – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 18 травня – соціологи опитали українців щодо діяльності Зеленського. За результатами опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг, третина населення оцінили напрям руху країни як правильний, а половина – ні. СБУ вже завершила досудове розслідування справи Гандзюк. Якщо доказів виявиться мало – винних так і не покарають.

У випуску "Гуднайт Юкрейн" на 24 каналі: На зустрічі з кримськими татарами президент погодив кандидатуру Еміне Джапарової на посаду першого заступника міністра закордонних справ. Верховна Рада має почати працювати за планом. Кожен 2 пленарний тиждень – голосування за закони.