Оценка деятельности глав ОГА: Кабмин запустил новый проект

Кабинет министров Украины отменяет ежегодные отчеты о работе для глав областных госадминистраций. Теперь проверка их эффективности будет осуществляться с помощью экспериментального проекта.

Как отметили в "Правительственном портале", проект будет работать до 31 декабря 2021 года.

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Его главная задача – проверить работу глав областных госадминистраций и Киевской городской госадминистрации, выявить проблемы и повысить эффективность структур в целом. Секретариат правительства будет получать информацию ежеквартально.

В течение трех месяцев после завершения проекта секретариат Кабмина должен подготовить заключение. А также предложить изменения в нормативно-правовые акты, которые бы улучшили работу ОГА.

Как ранее проверяли работу губернаторов?До принятия нового постановления Кабмина все главы ОГА, а также глава КГГА присылали ежегодные отчеты. В них они указывали информацию об:



– административно-территориальном устройстве;

– состоянии развития объединенных территориальных общин;

– численности и составе населения;

– организационно-кадровых вопросах местных госадминистраций;

– взаимодействии с местными администрациями.

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