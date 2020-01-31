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      Оцінка діяльності голів ОДА: Кабмін запустив новий проєкт

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      Кабінет міністрів України / delo.ua

      Кабінет міністрів України скасовує щорічні звіти про роботу для голів обласних держадміністрацій. Тепер перевірка їхньої ефективності здійснюватиметься за допомогою експериментального проєкту.

      Як зазначили в "Урядовому порталі", проєкт працюватиме до 31 грудня 2021 року.

      Важливо! Уряд запускає у Кривому Розі Офіс контролю викидів у повітря: що про це відомо

      Його головне завдання – перевірити роботу голів обласних держадміністрацій та Київської міської держадміністрації, виявити проблеми та покращити ефективність структур загалом. Секретаріат уряду отримуватиме інформацію щокварталу.

      Протягом трьох місяців після завершення проєкту секретаріат Кабміну повинен підготувати висновок. А також запропонувати зміни до нормативно-правових актів, які б покращили роботу ОДА. 

      Як раніше перевіряли роботу голів ОДА?До ухвалення нової постанови Кабміну усі голови ОДА, а також очільник КМДА надсилали щорічні звіти. У них вони вказували інформацію про:

      – адміністративно-територіальний устрій;
      – стан розвитку об'єднаних територіальних громад;
      – чисельність і склад населення;
      – організаційно-кадрові питання місцевих держадміністрацій;
      – взаємодію з місцевими адміністраціями.

      Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Кабінет Міністрів України КМДА Законодавство
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