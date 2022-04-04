Об этом в эфире 24 канала сообщил эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен. По его словам, реакция на такой запрос Украины была мгновенной.
К теме Польша, Латвия, Литва и Эстония запускают процесс полной изоляции от России и Беларуси
Удар по России
"Это будет очень действенный удар по России. Здесь наши партнеры действительно молодцы – среагировали буквально в течение суток", – заявил Тизенгаузен.
Украина благодарна всем, кто помогает
Как отметил эксперт, другие страны тоже пытаются как-то помочь нам. Он добавил, что хотя этой помощи и мало, впрочем, Украина благодарна им за все.
"Кто-то из них более решительный, кто-то менее, но нервов уже не остается. Когда мы видим все больше этих кадров – в дипломатию уже играть стыдно", – отметил Тизенгаузен.
Обратите внимание На улицах убиты люди со связанными руками: Подоляк показал последствия зверств россиян в Буче – 18+
Тизенгаузен рассказал о действенной инициативе стран Балтии и Польши: смотрите видео