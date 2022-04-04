Об этом в эфире 24 канала сообщил эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен. По его словам, реакция на такой запрос Украины была мгновенной.

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Удар по России

"Это будет очень действенный удар по России. Здесь наши партнеры действительно молодцы – среагировали буквально в течение суток", – заявил Тизенгаузен.

Украина благодарна всем, кто помогает

Как отметил эксперт, другие страны тоже пытаются как-то помочь нам. Он добавил, что хотя этой помощи и мало, впрочем, Украина благодарна им за все.

"Кто-то из них более решительный, кто-то менее, но нервов уже не остается. Когда мы видим все больше этих кадров – в дипломатию уже играть стыдно", – отметил Тизенгаузен.

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