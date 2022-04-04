Речь идет о его старте в ближайшие 48 – 72 часа. С такой просьбой официально обращалось Министерство инфраструктуры Украины.

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На прошлой неделе мы официально обратились к нашим коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение с Россией и Беларусью. Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата,

– рассказал заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

По его словам, тогда границы будут полностью закрыты, поэтому автосообщение и все транспортные перевозки станут невозможными.

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