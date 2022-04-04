Об этом сообщили в Канцелярии главы правительства Польши. В сообщении также призывали не угождать некоторым европейским лидерам.
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Нужно сломать военную машину Путина, – Моравецкий
Нужны четкие, жесткие санкции. Нынешние не работают и нужны решительные действия, чтобы сломать военную машину Путина. Иначе погибнет больше невинных людей,
– подчеркнул Моравецкий.
Напомним, ранее о том, что в ЕС собираются принять новый пакет санкций писали СМИ. Вероятно, говорят источники чиновников, решение будет "на столе" уже 6 апреля. Будут обсуждаться и возможное эмбарго на энергоресурсы, закрытие портов и персональные санкции.
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