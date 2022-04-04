Про це повідомили у Канцелярії глави уряду Польщі. У дописі також закликали не догоджати деяким європейським лідерам.

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Потрібно зламати військову машину Путіна, – Моравецький

Потрібні чіткі, жорсткі санкції. Нинішні не працюють, і потрібні рішучі дії, щоб зламати військову машину Путіна. Інакше загине більше невинних людей,

– наголосив Моравецький.

Зазначимо, раніше про те, що у ЄС збираються ухвалити новий пакет санкцій писали ЗМІ. Ймовірно, кажуть джерела черед чиновників, рішення буде "на столі" вже 6 квітня. Обговорюватимуть і можливе ембарго на енергоресурси, закриття портів та персональні санкції.

Зверніть увагу! Підтвердив версію про більш жорсткі санкції проти держави-агресорки і президент Франції Еммануель Макрон. Він також назвав серед ймовірних обмежень – ембарго на нафту та пальне.

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