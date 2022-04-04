Мовиться про його старт у найближчі 48 – 72 години. З таким проханням офіційно зверталось Міністерство інфраструктури України.

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Минулого тижня ми офіційно звернулись до наших колег з проханням зупинити будь-яке автомобільне сполучення з Росією та Білоруссю. Дякуємо усім міністрам транспорту перелічених країн. Реакція миттєва. Чекаємо остаточного результату,

– розповів заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

За його словами, тоді кордони будуть повністю закриті, тому автосполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими.

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