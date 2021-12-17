В то же время единичные случаи перевода ТЭС на газ могут произойти. Об этом в эфире 24 канала рассказал Сергей Дяченко, эксперт по энергетическим вопросам.
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Дяченко о переводе ТЭС на газ
В то же время Дяченко убежден, что потребности полностью перевести ТЭС на газ не будет.
Я не думаю, что это сделают, потому что это очень дорого,
– подчеркнул он.
Эксперт напомнил, что это в 2020 году делали в "Центрэнерго". Однако если перевести все ТЭС – это не будет иметь смысла, а газа просто не хватит.
Дяченко прокомментировал энергетику в Украине
СБУ предупредила Кабмин о техногенной угрозе, а в правительстве отметили, что проблема уже решена. Как отметил Дяченко, если сосчитать общий баланс угля и газа, то его должно хватить на отопительный сезон.
По словам эксперта, с середины октября до конца ноября произошел очень серьезный износ запасов угля. На генкомпаниях тепловых электростанций осталось всего 300 тысяч тонн угля.
Сергей Дяченко прокомментировал ситуацию с энергетикой в Украине: смотрите видео
Перевод ТЭС на газ: что известно
- В Украине могут остановиться теплоэлектростанции из-за нехватки угля. СБУ якобы предупредила правительство об угрозе отапливаемому сезону.
- Украина вошла в этот отопительный сезон с запасами в 5 раз ниже, чем нужно.
- На складах есть менее 500 тысяч тонн угля, в то же время нужно – 2,5 миллиона. Самая критическая ситуация сейчас на Дарницкой ТЭЦ.
- Однако в Украину прибыли 2 судна с американским углем. Первое привезло 55 тысяч тонн угля из Колумбии, второе – 76 тысяч тонн из США.