В то же время единичные случаи перевода ТЭС на газ могут произойти. Об этом в эфире 24 канала рассказал Сергей Дяченко, эксперт по энергетическим вопросам.

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Дяченко о переводе ТЭС на газ

В то же время Дяченко убежден, что потребности полностью перевести ТЭС на газ не будет.

Я не думаю, что это сделают, потому что это очень дорого,

– подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что это в 2020 году делали в "Центрэнерго". Однако если перевести все ТЭС – это не будет иметь смысла, а газа просто не хватит.

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СБУ предупредила Кабмин о техногенной угрозе, а в правительстве отметили, что проблема уже решена. Как отметил Дяченко, если сосчитать общий баланс угля и газа, то его должно хватить на отопительный сезон.

По словам эксперта, с середины октября до конца ноября произошел очень серьезный износ запасов угля. На генкомпаниях тепловых электростанций осталось всего 300 тысяч тонн угля.

Обратите внимание! Дяченко объяснил, что это очень опасно, ведь если вовремя не подойдет эшелон с углем – может остановиться ТЭС.

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Перевод ТЭС на газ: что известно