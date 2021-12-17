Водночас поодинокі випадки переведення ТЕС на газ таки можуть відбутися. Про це в ефірі 24 каналу розповів Сергій Дяченко, експерт з енергетичних питань.

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Дяченко про переведення ТЕС на газ

Натомість Дяченко переконаний, що потреби повністю перевести ТЕС на газ не буде.

Я не думаю, що це зроблять, бо це дуже дорого,

– підкреслив він.

Експерт нагадав, що це у 2020 році робили у "Центренерго". Однак, якщо перевести всі ТЕС – це не матиме сенсу, а газу просто не вистарчить.

Дяченко прокоментував енергетику в Україні

СБУ попередила Кабмін про техногенну загрозу, а в уряді зазначили, нібито проблема вже розв'язана. Як зауважив Дяченко, якщо порахувати загальний баланс вугілля та газу, то його має вистачити на опалювальний сезон.

За словами експерта, з середини жовтня до кінця листопада відбулось дуже серйозне спрацювання запасів вугілля. На генкомпаніях теплових електростанцій залишилось всього 300 тисяч тонн вугілля.

Зверніть увагу! Дяченко пояснив, що це дуже небезпечно, адже якщо вчасно не підійде ешелон з вугіллям – може зупинитись ТЕС.

Сергій Дяченко прокоментував ситуацію з енергетикою в Україні: дивіться відео

Переведення ТЕС на газ: що відомо