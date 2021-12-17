Водночас поодинокі випадки переведення ТЕС на газ таки можуть відбутися. Про це в ефірі 24 каналу розповів Сергій Дяченко, експерт з енергетичних питань.
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Дяченко про переведення ТЕС на газ
Натомість Дяченко переконаний, що потреби повністю перевести ТЕС на газ не буде.
Я не думаю, що це зроблять, бо це дуже дорого,
– підкреслив він.
Експерт нагадав, що це у 2020 році робили у "Центренерго". Однак, якщо перевести всі ТЕС – це не матиме сенсу, а газу просто не вистарчить.
Дяченко прокоментував енергетику в Україні
СБУ попередила Кабмін про техногенну загрозу, а в уряді зазначили, нібито проблема вже розв'язана. Як зауважив Дяченко, якщо порахувати загальний баланс вугілля та газу, то його має вистачити на опалювальний сезон.
За словами експерта, з середини жовтня до кінця листопада відбулось дуже серйозне спрацювання запасів вугілля. На генкомпаніях теплових електростанцій залишилось всього 300 тисяч тонн вугілля.
Сергій Дяченко прокоментував ситуацію з енергетикою в Україні: дивіться відео
Переведення ТЕС на газ: що відомо
- В Україні можуть зупинитися тепло електро станції через брак вугілля. СБУ нібито попередила уряд про загрозу опалюваному сезону.
- Україна увійшла в цей опалювальний сезон з запасами в 5 разів нижчими, ніж потрібно.
- На складах є менш ніж 500 тисяч тонн вугілля, водночас потрібно – 2,5 мільйони. Найкритичніша ситуація зараз на Дарницькій ТЕЦ.
- Однак до України прибули 2 судна з американським вугіллям. Перше привезло 55 тисяч тонн вугілля з Колумбії, друге – 76 тисяч тонн зі США.