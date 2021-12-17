Наша держава буде забезпечена вдосталь корисною копалиною, якщо вона надходитиме вчасно. Про це зауважив в ефірі 24 каналу експерт з енергетичних питань Сергій Дяченко.
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Дяченко: На посередню зиму запасів достатньо
За його словами, вугілля законтрактоване зокрема з Африки та США.
Загальні обсяги такі, що мусить вистачити, якщо нормально, ритмічно надходитиме (вугілля – 24 канал) за тим графіком, що озвучили,
– наголосив Дяченко.
"На посередню зиму в нас всього цілком достатньо. Якщо буде мінус 20 градусів протягом двох чи більше тижнів, тоді можуть статися проблеми. Синоптики поки про погодні аномалії не говорять", – додав експерт з енергетичних питань.
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Ситуація з нестачею вугілля в Україні: що відомо
- В Україні можуть зупинитися теплоелектростанції через брак вугілля.
- Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль водночас заявляє, що проблема з вугіллям розв'язана.
- На фоні таких загрозливих і суперечливих повідомлень до України прибули ще 2 судна з американським вугіллям. Перше привезло 55 тисяч тонн вугілля з Колумбії, друге – 76 тисяч тонн зі США.
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