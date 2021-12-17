Перше судно прибуло в Україну 20 листопада, друге – 5 грудня. Поставки з Американського континенту відбуваються на тлі загрозливих повідомлень про критичну нестачу в Україні вугілля.

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До України приїхали нові кораблі зі заокеанським вугіллям

У "ДТЕК Енерго" повідомили, що 16 грудня зустріли одразу два судна з імпортним вугіллям. Перше привезло 55 тисяч тонн вугілля з Колумбії, друге – 76 тисяч тонн зі США.

Нові партії палива найближчим часом поповнять запаси на складах ТЕС (теплоелектростанцій, – 24 канал) компанії,
– мовиться у повідомленні.

Загалом компанія має домовленість про 8 суден на 545 тисяч тонн. До України прибули вже 4.

Поставки вугілля відбуваються на тлі його критичної нестачі

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