Відповідну інформацію оприлюнило видання "Дзеркало тижня", посилаючись на джерела в уряді. Момиться про те, що СБУ надіслала Кабміну звіт щодо контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури в електроенергетичній сфері.

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СБУ попередила уряд про критичні запаси вугілля

Видання повідомило, що нібито Україна за крок від зупинки теплогенеруючих підприємств, які забезпечують опаленням цілі регіони через критично низькі запаси вугілля.

У звіті мовиться, що одним з негативних явищ під час проходження осінньо-зимового періоду 2021 – 2022 років є "невжиття належних заходів з накопичення вугілля на складах ТЕС/ТЕЦ".

Зокрема, станом на 1 грудня 2021 року на складах знаходиться 486,2 тисяч тонн вугілля при плановому накопиченні 2632,7 тисяч тонн (відхилення становить 2146,5 тисячі тонн), що у свою чергу свідчить про критичний запас вказаного палива,

– повідомили у звіті.

Ймовірно документ, надісланий в уряд, оприлюднили у ЗМІ / Фото "Дзеркало тижня"

Служба безпеки, за даними журналістів, наголосила, що під загрозою відсутності опалення опинилися регіони, які забезпечуються деякими ТЕЦ та ТЕС. Зокрема нижчі запаси вугілля має:

Слов'янська ТЕС – у 50 разів;

Луганська ТЕС – у 4 рази;

Чернігівська ТЕЦ – у 5 разів;

Дарницька ТЕЦ – взагалі не має запасів.

Саме тому у відомстві попередил уряд – така ситуація створює загрозу енергетичній безпеці держави та надійному проходженню опалювального сезону.

Це нібито може призвести до "надзвичайних подій техногенного характеру, зростання соціальної напруги серед населення та дискредитації органів державної влади".