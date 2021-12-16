Соответствующую информацию обнародовало издание "Зеркало недели", ссылаясь на источники в правительстве. Речь идет о том, что СБУ направила Кабмину отчет относительно контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере.

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СБУ предупредила правительство о критических запасах угля

Издание сообщило, что якобы Украина в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы из-за критически низких запасов угля.

В отчете говорится, что одним из негативных явлений во время прохождения осенне-зимнего периода 2021 – 2022 годов является "непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ" .

В частности, по состоянию на 1 декабря 2021 года, на складах находится 486,2 тысячи тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тысячи тонн (отклонения составляет 2146,5 тысячи тонн), что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива,

– сообщили в отчете.

Вероятно, документ, направленный в правительство, обнародовали в СМИ / Фото "Зеркало недели"

Служба безопасности, по данным журналистов, подчеркнула, что под угрозой отсутствия отопления оказались регионы, которые обеспечиваются некоторыми ТЭЦ и ТЭС. В частности, низшие запасы угля имеют:

Славянская ТЭС – в 50 раз;

Луганская ТЭС – в 4 раза;

Черниговская ТЭЦ – в 5 раз;

Дарницкая ТЭЦ – вообще нет запасов.

Поэтому в ведомстве предупредило правительство – такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона.