Однако, по словам председателя правления "Нафтогаза", они такие же, какие могли быть несколько лет назад. Об этом Витренко заявил в эфире программы 16 декабря.
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Витренко рассказал, что будет в Украине в случае сильных морозов
Юрий Витренко пояснил, что в энергетике всегда есть риск того, что будут проблемы.
Если в феврале будут 2 недели в Украине морозы по 15 градусов, то действительно будут проблемы. Но они были бы такие же, как три года назад и десять лет назад. Потому что нет таких энергетических систем в мире, которые бы проектировались для того, чтобы не было никаких проблем, несмотря на температуру,
– заявил Витренко.
Он заверил, что в для того, чтобы избежать проблем, нужны нереальные запасы газа и хранилища, которые были бы неограниченны относительно суточной мощности отбора. Глава правления "Нафтогаза" пояснил, что это слишком дорого и даже самые дорогие страны мира не могут себе позволить такой роскоши.
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