Проте, за словами голови правління "Нафтогазу", вони такі ж, які могли бути декілька років тому. Про це Вітренко заявив у ефірі програми 16 грудня.

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Вітренко розповів, що буде в Україні у випадку сильних морозів

Юрій Вітренко пояснив, що в енергетиці завжди є ризик того, що будуть проблеми.

Якщо в лютому будуть 2 тижні в Україні морози по 15 градусів, то дійсно – будуть проблеми. Але вони були б такі ж, як три роки тому й десять років тому. Тому що немає таких енергетичних систем у світі, які б проєктувались для того, щоб не було ніяких проблем, не дивлячись на температуру,

– заявив Вітренко.

Він запевнив, що для того, щоб уникнути проблем, потрібні нереальні запаси газу та сховища, які були б необмежені щодо добової потужності відбору. Глава правління "Нафтогазу" пояснив, що це надто дорого й навіть найбагатші країни світу не можуть собі дозволити такої розкоші.

В українських сховищах більші запаси газу, ніж зазвичай

Юрій Вітренко пояснив, – щоб запобігти проблемі в Україні, зараз запаси газу більші, ніж зазвичай.

"Ми прогнозуємо, наприклад, на 1 січня на 3% більше запаси газу, ніж середні у 2015 – 2019 роках. Вугілля, так, критично малі запаси, менші ніж зазвичай, але зараз йде багато вугілля", – сказав Юрій Вітренко.

Посадовець розповів, що не може говорити всього, проте вугілля є й для "Центренерго", якщо їм потрібно.

Вітренко підсувмував також, що шантажувати газом та вугіллям північний сусід буде завжди. Щоб цього уникнути, Україні треба ставати енергонезалежною, не імпортувати газ та нафту.