У грудні ввели п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Їх затвердили Євросоюз, США, Канада та Велика Британія.

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Якщо санкції, які вони вводять або введуть в майбутньому, поставлять нас в надзвичайний стан, і в нас не буде ніякого виходу відповісти іншими заходами на їх санкції, ми скористаємося і цим жорстким заходом,

– наголосив Лукашенко.

Детальніше про санкції

Під санкції 2 грудня потрапили 20 організацій та 12 фізичних осіб. Серед них – син самопроголошеного президента – Дмитро Лукашенко.

Однією з ключових причин для санкцій стала міграційна криза, яку спровокувала Білорусь на кордоні з Євросоюзом.

Під санкції Лукашенко-молодший потрапив як людина, "близька до високопоставленого корумпованого чиновника".

Окрім того, під санкції потрапили такі організації: "Білоруська калійна компанія", "Трансавіаекспорт", "Славкалій", "Белтехекспорт", ВАТ "Агат – електромеханічний завод", ВАТ "Кідма тек", ТОВ "ГардСервіс",

ВАТ "Пеленг тощо.

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