Об этом в эфире 24 канала рассказал ветеран российско-украинской войны на Донбассе Леонид Остальцев. По его словам, в первые дни полномасштабного вторжения России, когда начал высаживаться десант в Гостомеле, патрульной полиции Киева нужно больше людей с экипировкой, с оружием. Сейчас ситуация стабильная.

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"То, что я увидел тогда, и то, что сейчас есть в Киеве, в полиции и в целом в городе – это две огромные разницы. Сейчас Киев – это огромная крепость", – сказал Леонид Остальцев.

Бои в Киевской области продолжаются

В то же время, бои вокруг Киевщины продолжаются. Ветеран рассказал, что россиян выгоняют из Ирпеня, Бучи и других сел области. Есть много смешанных подразделений.

Очень много людей, желающих быть полезными, хотят воевать. Но слава богу, что мы не россияне и руководство проводит осторожную политику эффективного использования человеческого ресурса,

– сказал ветеран российско-украинской войны.

Люди без боевого опыта постоянно тренируются, чтобы быть готовыми дать отпор врагу. Леонид Остальцев рассказал, что в 2014 году к войне он был гораздо хуже подготовлен, чем те люди, которые сейчас находятся в подобном положении.