Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального марафона, передает 24 канал.

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Он подчеркнул, что война сейчас идет и она будет сложной. Впереди предстоит еще много вещей для того, чтобы война закончилась нашей победой.

Ошибочно считать, что мы уже являемся победителями. Путин не снимает главную задачу, которая заключается в уничтожении нас как государства и нашего высшего политического руководства. То, как наши бойцы выгнали россиян из Киевской, Черниговской, Сумской областей, это только начало. Нам нужна окончательная победа,

– сказал Данилов.

По его словам, только тогда можно будет считать, что мы закрыли вопрос. Кроме того, он призвал людей, которые живут на оккупированных территориях, срочно эвакуироваться.

Какая ситуация на фронте

Россияне пошли в наступление на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Пока они пытаются прорвать оборону ВСУ. Украинские Вооруженные Силы держатся – россиянам удалось прорваться только в два населенных пункта.

"Наши войска держатся. Лишь в двух местах им удалось прорваться – это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои. Мы не сдаем свои территории. Попытка начать активную фазу у них началась сегодня утром", – рассказал Данилов.

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