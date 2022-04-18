Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального марафону, передає 24 канал.

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Він наголосив, що війна зараз триває і вона буде складною. Попереду має відбутися ще багато речей для того, щоб війна закінчилася нашою перемогою.

Хибна річ вважати, що ми вже є переможцями. Путін не знімає головне завдання, яке полягає у знищенні нас як держави й нашого вищого політичного керівництва. Те, як наші бійці вигнали росіян з Київської, Чернігівської, Сумської областей, це – лише початок. Нам потрібна остаточна перемога,

– сказав Данілов.

За його словами, лише тоді можна буде вважати, що ми закрили питання. Крім того, він закликав людей, які живуть на окупованих територіях, терміново евакуюватися.

Яка ситуація на фронті

Росіяни пішли в наступ на територіях Донецької, Луганської та Харківської областей. Наразі вони намагаються прорвати оборону ЗСУ. Українські Збройні Сили тримаються – росіянам вдалось прорватися лише до двох населених пунктів.

"Наші війська тримаються. Лише у двох місцях їм вдалося прорватися – це Кремінна та ще одне невеличке місто. Тривають бої. Ми не здаємо своїх територій. Спроба почати активну фазу у них почалася сьогодні зранку", – розповів Данілов.

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