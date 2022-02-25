Пленный оккупант сам заявил, что зовут его Плотников Евгений, 1994 года рождения. Состоял на службе в силовых структурах страны-агрессора в Кемеровской области.

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Белорусские солдаты спокойно пропустили" россиян

Из Смоленска россияне зашли со стороны белорусского Гомеля, там разложили палатки и в течение 7 – 20 дней находились в них. 23 февраля, как сказал пленный оккупант, им заявили "будем захватывать Украину, прорваться через границу".

После этого в ночь на 24 февраля услышали самолеты и стрельбу. Белорусские солдаты спокойно пропустили" русских на границе.

Задачей было захватить Киев. Россиянам выдали георгиевские ленточки, приказали нашить на шевронах. После этого заходили со стороны Чернобыля, где ранее пробились российские войска.

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Продвинулись ближе к Киеву, отдалились от военных и по нас были выстрелы из минометов и вертолетов украинских войск.

"Закончились боеприпасы, начали отступать. Так попал в плен. В сделанном каюсь, призываю российских военных не нападать", – сказал пленный оккупант.