Полонений окупант сам заявив, що звуть його Плотніков Євгеній, 1994 року народження. Перебував на службі у силових структурах країни-агресорки у Кемеровської області.

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Білоруські солдати "спокійно пропустили" росіян

Зі Смоленська росіяни зайшли з боку білоруського Гомеля, там розклали намети і протягом 7 – 20 днів перебували в намети. 23 лютого, як сказав полонений окупант, їм заявили "будемо захоплювати Україну, прорватися через кордон".

Після цього в ніч на 24 лютого почули літаки й стрільбу. Білоруські солдати "спокійно пропустили" російських на кордоні.

Завданням було захопити Київ. Росіянам видали георгіївські стрічки, наказали нашити на шевронах. Після цього заходили з боку Чорнобиля, де раніше пробилися російські війська.

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Просунулися ближче до Києва, віддалилися від військових і по нас були вистріли з мінометів та вертольотів українських військ.

"Закінчились боєприпаси, почали відступати. Так потрапив у полон. У зробленому каюся, закликаю російських військових не нападати", – сказав полонений окупант.

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