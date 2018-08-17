16:18
17 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 20°C
  • воскресенье
    27°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, 16 августа
Вести.UA. Таланты Савченко в изоляторе. Очередной позор главы Николаевской области
Вєсті.UA
19:25, 16 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Очень важно, чтобы подконтрольные Украине города Донбасса успешно развивались, – Садовый

34 Читати новину українською
Садовый посетил Славянск и Краматорск
Садовый посетил Славянск и Краматорск

Восток и Запад вместе. Лидер Объединения "Самопомощь" Андрей Садовый посетил Славянск и Краматорск на Донетчине в рамках дружественного диалога между городами Urban Talks.

"Очень важно, чтобы подконтрольные Украине города Донбасса успешно развивались, ведь здесь есть огромный потенциал. Надеюсь, обмен идеями поможет нам почерпнуть друг у друга что-то новое", – сказал Андрей Садовый.

Лидер "Самопомочи" подчеркнул, что Краматорск получил большой шанс, когда вынужденно стал центром Донецкой области после вторжения оккупантов в Украину в 2014 году.

А в Славянске есть как и прекрасные патриоты-активисты, которые каждый день борются за украинское дело на Донбассе, так и те, чью благосклонность Украине еще надо завоевать: "Это – честная и неприкрашенная искусственным блеском Украина. Это – реальность. Но я увидел большое количество людей, которые готовы бороться за будущее своего края, и они вызывают огромное уважение. Вместе – мы сила!".

Теги: Новости политики Самопомич Андрей Садовой Новости Краматорска Славянск
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Российские и иностранные артисты, которые отказались выступать в Крыму: список
сегодня, 16:07 Российские и иностранные артисты, которые отказались выступать в Крыму: список
Наталя Боднар
Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"
сегодня, 15:00 Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"
Віталій Кулик
Как уберечься от аллергии
15 августа, 17:35 Как уберечься от аллергии
Пусте місце: убога реальність генпрокурора Луценка
сегодня, 14:00 Пусте місце: убога реальність генпрокурора Луценка
Віталій Шабунін
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня, 13:01 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
13277
Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
 29 ноября 2017 , 19:17
Российский журналист разоблачил двойника Путина
 26 июня 2015 , 16:44
Как международное сообщество отреагировало на снятие скандального законопроекта о НАБУ
 7 декабря 2017 , 19:49
Один из главарей боевиков не исключает, что "ДНР" останется частью "украинской федерации"
 30 декабря 2016 , 19:56 1
Минобороны США потратили 34 миллиона долларов на улучшение двух запасных самолетов Трампа
 сегодня , 10:26
В Мали выбирают президента среди 24 кандидатов
 29 июля , 17:10
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук