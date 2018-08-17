Очень важно, чтобы подконтрольные Украине города Донбасса успешно развивались, – Садовый

Восток и Запад вместе. Лидер Объединения "Самопомощь" Андрей Садовый посетил Славянск и Краматорск на Донетчине в рамках дружественного диалога между городами Urban Talks.

"Очень важно, чтобы подконтрольные Украине города Донбасса успешно развивались, ведь здесь есть огромный потенциал. Надеюсь, обмен идеями поможет нам почерпнуть друг у друга что-то новое", – сказал Андрей Садовый.

Лидер "Самопомочи" подчеркнул, что Краматорск получил большой шанс, когда вынужденно стал центром Донецкой области после вторжения оккупантов в Украину в 2014 году.

А в Славянске есть как и прекрасные патриоты-активисты, которые каждый день борются за украинское дело на Донбассе, так и те, чью благосклонность Украине еще надо завоевать: "Это – честная и неприкрашенная искусственным блеском Украина. Это – реальность. Но я увидел большое количество людей, которые готовы бороться за будущее своего края, и они вызывают огромное уважение. Вместе – мы сила!".