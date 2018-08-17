Дуже важливо, щоб підконтрольні Україні міста Донбасу успішно розвивались, – Садовий

Схід і Захід разом. Лідер Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий відвідав Слов’янськ та Краматорськ на Донеччині у рамках дружнього діалогу між містами Urban Talks.

"Дуже важливо, аби підконтрольні Україні міста Донбасу успішно розвивались, адже тут є величезний потенціал. Сподіваюсь, обмін ідеями допоможе нам почерпнути один в одного щось нове", – сказав Андрій Садовий.

Лідер "Самопомочі" наголосив, що Краматорськ отримав великий шанс, коли вимушено став центром Донецької області після вторгнення окупанта в Україну у 2014 році.

А у Слов’янську є як і прекрасні патріоти-активісти, які кожного дня борються за українську справу на Донеччині, так і ті, чию прихильність Україні ще треба завоювати: "Це – чесна і неприкрашена штучним блиском Україна. Це – реальність. Але я побачив велику кількість людей, які готові боротись за майбутнє свого краю, і вони викликають величезну повагу. Разом – ми сила!".