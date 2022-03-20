Ни одна из фур не пересекла границу на этой неделе

Представительница инициативной группы Наталья Панченко, которая находится на границе, рассказала, что активисты добились того, чтобы за прошедшие сутки и за время с начала воскресенья границу не пересекла ни одна фура с товарами, направляющимися в Беларусь и Россию.

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Это уже второй раз за последнюю неделю, когда усилиями активистов удается перекрыть движение грузовиков через границу.

В настоящее время заблокирован один пункт пропуска

Активисты заблокировали только один из пунктов пропуска, но в условиях действующих на границе ограничений с прошлого года этого оказалось достаточно.

В Польше сейчас работает всего два пункта пересечения польско-белорусской границы: Кукурики и Бобровники. Первый пункт пропуска имеет большую пропускную способность, поэтому мы блокируем именно его и призываем активистов в Бобровниках тоже организовывать блокаду,

– объяснила Панченко.

Но добавила, что лучше было бы перекрыть оба этих пункта одновременно, однако пока на два перехода не хватает людей.

Что требуют активисты

Активисты требуют от правительства Польши и властей ЕС полностью запретить поставки товаров в государство-агрессор.

В то же время из-за блокады резко образовалась очередь из грузовиков, которые направлялись в Беларусь. По данным Google-карт, которые отслеживают активисты, очередь тянется к селам, расположенным в 45 км от границы.

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