Об этом сказал командир 127-й бригады ТРО Роман Грищенко с позывным "дядя Рома".

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По словам Грищенко, желающих вступить в ряды ВСУ хватает. Более того, многие украинцы еще не одели военную форму, только потому, что им места не хватает .

У меня такая очередь стоит на призыв! Все всех знают, все за всех переживают и все поддерживают. Каждый хочет внести свой вклад для того, чтобы раз и навсегда поставить точку в этих непонятных для всего мира отношениях России и Украины.

– отметил командир 127-й бригады ТрО.

Сейчас в его бригаде служат люди разных профессий – от музыканта до айтишника или бизнесмена – на войне для всех есть работа. Большинство из них – это харьковчане или жители Слобожанщины.

Пока Грищенко мечтает о победе и о том, чтобы отоспаться.

"Мечтаю сейчас о победе. Победа – это первый план. А потом – как лягу, как отосплюсь! Надо мечтать и планировать. А война – это временное явление, и обязательно мы это все одолим", – убежден командир 127-й бригады. ТРО.

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Мобилизация в Украине: главное

В Украине действует указ президента о мобилизации. Пока она происходит планово и срывов или массового уклонения нет.

Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, есть определенная цифра, указывающая на то, сколько граждан нужно мобилизовать. Речь идет о сотнях тысяч.

В то же время она добавила, что на сегодняшний день в Украине не стоит вопрос о мобилизации женщин. Противоположные сообщения часто распространяют русские пропагандисты.

В Украине нет законно определенных очередей и волн мобилизации. Ранее начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач говорил "НВ" , что очереди достаточно условным понятием. Однако обычно выделяют 4 очереди призыва военнообязанных граждан:

Первая очередь оперативного резерва – это бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту или во время одной из волн мобилизации.

Вторая очередь оперативного резерва – военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту.

Мобилизационный резерв (третья очередь) – военнообязанные граждане, которые окончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и не были призваны во время предыдущих мобилизационных кампаний.

Общественный резерв (четвертая очередь) – другие граждане, не имеющие возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу и могут быть привлечены для комплектования ВСУ и других военных формирований исключительно в особый период.

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