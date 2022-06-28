Об этом заявил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, опубликовав видео огромной очереди, 27 июня. На записи видно множество легковушек, бусов, грузовиков и т.д.

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Очередь протяженностью 30 километров

Сегодняшняя (27.06.2022) очередь в Перемышль – 8 километров, а до границы с Украиной в общей сложности 30 километров,

– пишет Игорь Зинкевич.

Очередь авто в Перемышль: смотрите видео

Что происходит на границе со Словакией и Венгрией

Глава Закарпатской ОВА Виктор Никита сообщает, что в последнее время количество легковых автомобилей на въезд в Украину существенно увеличилось.

В случае с Венгрией эти очереди растянулись на несколько километров и иногда достигают 800 автомобилей. Несколько лучше ситуация на словацко-украинской границе, однако она также вызывает обеспокоенность,

– пишет Виктор Никита.

По его словам, из-за очередей люди находятся в машинах по несколько суток, на жаре и без надлежащих санитарных условий.

Однако огромные пробки не влияют на движение авто, не претендующие на растаможку. То есть, с движением общего трафика проблем нет.

Глава Закарпатской ОВА сообщает, что проблемы с движением на границе возникли не только из-за большого количества желающих растаможить. Значительная часть водителей не имеет соответственно оформленных документов, поэтому это усложняет процесс, а отсюда и возникают пробки.

Трафик увеличился в сотни раз, машины на растаможку едут не только из Венгрии, но и из Прибалтики, Польши и других. Значительная часть авто не имеет соответственно оформленных документов, что значительно усложняет пропуск и оформление,

– говорится в сообщении.

Справка . Комитет Верховной Рады вернул пошлины и обложение НДС на растаможку авто от 1 июля. Поэтому украинцы пытаются успеть растаможить машину именно по сей день.

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