Об этом заявил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, опубликовав видео огромной очереди, 27 июня. На записи видно множество легковушек, бусов, грузовиков и т.д.
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Очередь протяженностью 30 километров
Сегодняшняя (27.06.2022) очередь в Перемышль – 8 километров, а до границы с Украиной в общей сложности 30 километров,
– пишет Игорь Зинкевич.
Очередь авто в Перемышль: смотрите видео
Что происходит на границе со Словакией и Венгрией
Глава Закарпатской ОВА Виктор Никита сообщает, что в последнее время количество легковых автомобилей на въезд в Украину существенно увеличилось.
В случае с Венгрией эти очереди растянулись на несколько километров и иногда достигают 800 автомобилей. Несколько лучше ситуация на словацко-украинской границе, однако она также вызывает обеспокоенность,
– пишет Виктор Никита.
По его словам, из-за очередей люди находятся в машинах по несколько суток, на жаре и без надлежащих санитарных условий.
Однако огромные пробки не влияют на движение авто, не претендующие на растаможку. То есть, с движением общего трафика проблем нет.
Глава Закарпатской ОВА сообщает, что проблемы с движением на границе возникли не только из-за большого количества желающих растаможить. Значительная часть водителей не имеет соответственно оформленных документов, поэтому это усложняет процесс, а отсюда и возникают пробки.
Трафик увеличился в сотни раз, машины на растаможку едут не только из Венгрии, но и из Прибалтики, Польши и других. Значительная часть авто не имеет соответственно оформленных документов, что значительно усложняет пропуск и оформление,
– говорится в сообщении.