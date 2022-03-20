Госпогранслужба опубликовала актуальную информацию о ситуации на пунктах пропуска с соседними странами. Об очередях на 16:00 20 марта – читайте дальше.
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Актуальные очереди на пунктах пропуска
Республика Польша:
- "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Грушев", "Смольница" – 0 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Рава-Русская" – 20 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Краковец" – 30 легковых авто, 2 автобуса, 0 пешеходов;
- "Шегини" – 40 легковых авто, 4 автобуса, 0 пешеходов.
Словацкая Республика:
- "Малый Березный", "Малые Селменцы" – 0 легковых авто, 0 пешеходов;
- "Ужгород" – 20 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Венгрия:
- "Тиса" – 30 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Вилок" – 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Звонковое", "Косино", "Лужанка" – 0 легковых авто, 0 пешеходов.
К слову, в Госпогранслужбе добавили, что на пунктах пропуска с Румынией и Молдовой очередей вообще нет.
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