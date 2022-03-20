Держприкордонслужба опублікувала актуальну інформацію про ситуацію на пунктах пропуску з сусідніми країнами. Про черги станом на 16:00 20 березня – читайте далі.
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Актуальні черги на пунктах пропуску
Республіка Польща:
- "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Грушів", "Смільниця" – 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Рава-Руська" – 20 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Краківець" – 30 легкових авто, 2 автобуси, 0 пішоходів;
- "Шегині" – 40 легкових авто, 4 автобуси, 0 пішоходів.
Словацька Республіка:
- "Малий Березний", "Малі Селменці" – 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- "Ужгород" – 20 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Угорщина:
- "Тиса" – 30 легкових авто, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Вилок" – 10 легкових авто, 0 пішоходів;
- "Дзвінкове", "Косино", "Лужанка" – 0 легкових авто, 0 пішоходів.
До слова, у Держприкордонслужбі додали, що на пунктах пропуску з Румунією та Молдовою черг взагалі немає.
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