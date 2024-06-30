Россияне постоянно пытаются убедить людей в том, что полуостров до сих пор остается "безопасным" для отдыха регионом. По словам пропагандистов, в Крым едут "тысячи россиян", а пляжи на южном побережье якобы уже переполнены.
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Очереди на Крымском мосту
Российские СМИ также публикуют видео очередей на Крымском мосту. Сами журналисты утверждают, что очередь в Крым уже занимает более трех часов и якобы продолжает расти дальше.
В очереди со стороны Тамани стоят 810 транспортных средств. Ожидание – около трех часов,
– говорится в сообщении.
Пропагандисты добавляют, что к Крымскому мосту 30 июня якобы едет "не менее десятка тысяч" машин с туристами – это логисты и дорожники.
Россияне сообщают об очередях на Крымском мосту 30 июня / Фото: росСМИ
Также пропагандистские медиа утверждают, что на Южном берегу Крыма уже "очень много туристов". Однако, судя по кадрам пляжа в Ялте, которые публикуют россияне, места для отдыха точно нельзя назвать переполненными.
Пропагандисты уверяют, что туристы очень активно едут в Крым / Фото: росСМИ
В Крыму регулярно раздаются взрывы
Реальная ситуация с безопасностью в Крыму существенно отличается от картинки российской проаганды. В частности вечером 23 июня украинские военные совершили атаку на Крым. В российском минобороны заявили, что Крым якобы "был атакован" ATACMS, – "четыре ракеты были сбиты, еще одна взорвалась над городом".
Впоследствии стало известно о 4 погибших и более сотни раненых. Интересно, что во время атаки в Севастополе россияне не включили сирены, а люди возмутились, что их не предупредили об угрозе атаки. Также представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сказал, что российская "пе-ве-о" стала причиной гибели людей в Крыму.