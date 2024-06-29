Так, в нескольких регионах уже фиксировали пуски "знаменитой" российской ПВО. Сообщалось об угрозе Керченскому мосту.

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Ракетная атака на Крым

Около 9:00 утра в Крыму сообщили о воздушной тревоге и пусках ракет с направления Украины. Уже через несколько минут в разных частях Крыма слышали взрывы – в частности, в Балаклаве, на мысе Тарханкут, в Сакском районе.

Работу ПВО также зафиксировали в Севастополе. Местный гауляйтер заявил, что все службы приведены в боевую готовность. Также Развожаев отчитался о сбитии двух целей над Балаклавой. По его словам, обломки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. В то же время местные говорят, что слышали три громких взрыва из восточной части Севастополя.

Вероятное сбитие воздушной цели возле Балаклавы / Крымский шпион

Около 9:24 стало известно, что россияне перекрыли движение по Крымскому мосту. Оккупанты опубликовали предупреждение о движении ракет в сторону Керчи и незаконной застройки. Однако уже через 10 минут тревогу в Крыму отменили.

Стоит также указать, что местные паблики в очередной раз жаловались на отсутствие оповещения по тревоге на улицах Севастополя. В частности, местные снова спокойно отдыхают на пляже, в то время, как российская ПВО пытается попасть по целям.

К слову, в ВМС Украины отмечали, что российские захватчики пытаются сузить Керченский пролив. Там уже установили вторую линию боновых заграждений из 21 баржи. Это нужно, чтобы усилить огневой контроль. Кроме этого, оккупанты постоянно патрулируют проход с помощью авиации.