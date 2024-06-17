Возможно, россияне перестали использовать его на полную, впрочем, мост до сих пор обеспечивает значительную долю логистики. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, объяснив, что оккупанты, однако, волнуются не только за безопасность Крымского моста.

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Уязвим не только Крымский мост

Партизанское движение "Атеш" недавно опубликовал фотографии, на которых видно, как россияне пытаются защитить Крымский мост от возможных атак морскими дронами. В последнее время их работа активизировалась.

Оккупанты на самом деле боятся за всю территорию Крыма, Крымский мост в частности. Он, пусть не стопроцентно, а все же выполняет значительную логистическую работу. Через него, а также паромные переправы перевозят личный состав, топливо и паромы,

– отметил Сергей Братчук.

Стоит также не забывать, что оккупантам необходимо наполнять ресурсами тот личный состав, находящийся в Крыму. Говорится не только о топливе, но и, например, продукты. Поэтому, безусловно, россияне до сих пор используют Керченский мост для собственных военных и не только потребностей.

"Крымский мост играет в этом обеспечении основную роль. Поэтому, понятно, что враг пытается обезопасить Крымский мост. Впрочем, перед ними стоит и другая задача – обезопасить остатки Черноморского флота. В частности, три ракетоносителя, которые на сегодня (17 июня – 24 Канал), прячутся в Азовском море. Другие боевые корабли стоят в Новороссийске. На дежурстве в Черном море есть подводная лодка – ракетоноситель. Главная задача для россиян – защитить и их", – объяснил Братчук.

Вдоль Керченского моста россияне поставили боновые заграждения. Уже не впервые россияне прибегают к таким мерам, однако сейчас плотность этих заграждений стала выше. С другой стороны украинское производство морских дронов также не стоит на месте и развивается в соответствии с новыми вызовами.

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